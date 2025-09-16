«Торпедо» одержало пятую победу подряд, всухую обыграв «Сочи»

Победу в упорной игре одержали гости со счётом 3:0.
Отметим, что первый период прошёл с подавляющим преимуществом «Сочи», которое перебросало «Торпедо» со счётом 18:3, однако так и не смогло открыть счёт.
«Торпедо» удалось открыть счёт на последних секундах второго периода — отличился Никита Шавин с передачи Антона Сизова. Два гола «Торпедо» забросило в пустые ворота в концовке матча — отличились Сергей Гончарук и Егор Виноградов. Голкипер нижегородского клуба Иван Кульбаков записал на свой счёт «сухой» матч.
«Торпедо» одержало пять побед подряд на старте КХЛ и остаётся единственной командой, не потерпевшей поражения в новом сезоне.
Владимир Крикунов
Алексей Исаков
Павел Хомченко
(00:00-55:29)
Иван Кульбаков
Павел Хомченко
(56:45-57:28)
Павел Хомченко
(c 58:01)
03:15
Бобби Нарделла
25:59
Василий Мачулин
39:41
Никита Шавин
(Сергей Гончарук, Антон Сизов)
47:04
Матвей Гуськов
52:29
Марк Верба
56:45
Сергей Гончарук
(Василий Атанасов)
58:01
Егор Виноградов
(Богдан Конюшков)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
