«Торпедо» одержало пятую победу подряд, всухую обыграв «Сочи»

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и нижегородским «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Победу в упорной игре одержали гости со счётом 3:0.

Отметим, что первый период прошёл с подавляющим преимуществом «Сочи», которое перебросало «Торпедо» со счётом 18:3, однако так и не смогло открыть счёт.

«Торпедо» удалось открыть счёт на последних секундах второго периода — отличился Никита Шавин с передачи Антона Сизова. Два гола «Торпедо» забросило в пустые ворота в концовке матча — отличились Сергей Гончарук и Егор Виноградов. Голкипер нижегородского клуба Иван Кульбаков записал на свой счёт «сухой» матч.

«Торпедо» одержало пять побед подряд на старте КХЛ и остаётся единственной командой, не потерпевшей поражения в новом сезоне.

Сочи
0:3
0:0, 0:1, 0:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
16.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 8081 зритель
Главные тренеры
Владимир Крикунов
Алексей Исаков
Вратари
Павел Хомченко
(00:00-55:29)
Иван Кульбаков
Павел Хомченко
(56:45-57:28)
Павел Хомченко
(c 58:01)
1-й период
03:15
Бобби Нарделла
2-й период
25:59
Василий Мачулин
39:41
Никита Шавин
(Сергей Гончарук, Антон Сизов)
3-й период
47:04
Матвей Гуськов
52:29
Марк Верба
56:45
Сергей Гончарук
(Василий Атанасов)
58:01
Егор Виноградов
(Богдан Конюшков)
Статистика
Сочи
Торпедо
Штрафное время
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит