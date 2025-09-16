Дубль за 10 секунд не спас «Северсталь» от поражения от «Металлурга»

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:2 (0:0, 4:0, 1:2) в пользу гостей, у которых отличились Михаил Федоров (23-я минута), Дерек Барак (27, 33), Андрей Козлов (28) и Руслан Исхаков (46). В составе хозяев дублем за 10 секунд отметился Руслан Абросимов (41, 41).
Абросимов благодаря дублю достиг отметки в 100 очков (45+55) в КХЛ. «Металлург» победил в Череповце впервые с октября 2020 года (5:4).
Магнитогорский клуб с 8 очками возглавляет таблицу Восточной конференции, «Северсталь» (4 очка) идет восьмой на Западе.
В следующем матче «Металлург» 18 сентября примет астанинский «Барыс». Череповчане также в следующем матче сыграют дома с клубом из Казахстана, встреча пройдет 20 сентября.
Андрей Козырев
Андрей Разин
Александр Самойлов
(00:00-27:45)
Илья Набоков
Всеволод Скотников
(c 27:45)
16:22
Николай Чебыкин
22:20
Михаил Федоров
(Александр Петунин)
26:00
Дерек Барак
(Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров)
27:45
Андрей Козлов
(Артем Минулин, Михаил Федоров)
31:37
Командный штраф
32:34
Дерек Барак
(Дмитрий Силантьев, Валерий Орехов)
37:51
Владимир Грудинин
40:31
Руслан Абросимов
(Кирилл Танков, Адам Лишка)
40:41
Руслан Абросимов
(Илья Иванцов, Александр Скоренов)
45:01
Руслан Исхаков
(Александр Петунин, Никита Михайлис)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит