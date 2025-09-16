Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
17.09
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Локомотив
6
П1
X
П2

Дубль за 10 секунд не спас «Северсталь» от поражения от «Металлурга»

«Металлург» впервые с 2020 года обыграл на выезде «Северсталь» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 (0:0, 4:0, 1:2) в пользу гостей, у которых отличились Михаил Федоров (23-я минута), Дерек Барак (27, 33), Андрей Козлов (28) и Руслан Исхаков (46). В составе хозяев дублем за 10 секунд отметился Руслан Абросимов (41, 41).

Абросимов благодаря дублю достиг отметки в 100 очков (45+55) в КХЛ. «Металлург» победил в Череповце впервые с октября 2020 года (5:4).

Магнитогорский клуб с 8 очками возглавляет таблицу Восточной конференции, «Северсталь» (4 очка) идет восьмой на Западе.

В следующем матче «Металлург» 18 сентября примет астанинский «Барыс». Череповчане также в следующем матче сыграют дома с клубом из Казахстана, встреча пройдет 20 сентября.

Северсталь
2:5
0:0, 0:4, 2:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
16.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5432 зрителя
Главные тренеры
Андрей Козырев
Андрей Разин
Вратари
Александр Самойлов
(00:00-27:45)
Илья Набоков
Всеволод Скотников
(c 27:45)
1-й период
16:22
Николай Чебыкин
2-й период
22:20
Михаил Федоров
(Александр Петунин)
26:00
Дерек Барак
(Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров)
27:45
Андрей Козлов
(Артем Минулин, Михаил Федоров)
31:37
Командный штраф
32:34
Дерек Барак
(Дмитрий Силантьев, Валерий Орехов)
37:51
Владимир Грудинин
3-й период
40:31
Руслан Абросимов
(Кирилл Танков, Адам Лишка)
40:41
Руслан Абросимов
(Илья Иванцов, Александр Скоренов)
45:01
Руслан Исхаков
(Александр Петунин, Никита Михайлис)
Статистика
Северсталь
Металлург Мг
Штрафное время
6
0
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит