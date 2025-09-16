«Спартак» сделал первый шаг после временного отстранения Морозова за допинг

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Московский хоккейный клуб «Спартак» на своем сайте исключил из состава команды отстраненного за нарушение антидопинговых правил нападающего Ивана Морозова.
Ранее «Спартак» сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Позднее источник РИА Новости, сообщил, что в пробе Морозова обнаружены следы кокаина.
В прошлом регулярном чемпионате Морозов стал вторым бомбардиром «красно-белых» с 50 набранными очками (19 шайб + 31 результативная передача). В текущем сезоне форвард принял участие в четырех матчах и набрал 5 баллов (1+4). Он лидирует среди хоккеистов «Спартака» по набранным очкам и результативным передачам.
Морозову 25 лет. Он выступает за «Спартак» с сезона-2023/24. Ранее хоккеист играл в хантымансийской «Югре» петербургском СКА и «Сочи». Всего на его счету 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В Национальной хоккейной лиги (НХЛ) права на Морозова принадлежат «Вегас Голден Найтс», который выбрал россиянина во втором раунде драфта 2018 года под общим 61-м номером.