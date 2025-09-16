Ричмонд
17.09
Амур
:
Сибирь
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
17.09
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Торпедо
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Металлург Мг
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Локомотив
6
«Спартак» сделал первый шаг после временного отстранения Морозова за допинг

«Спартак» исключил отстраненного за допинг Морозова из состава на сайте клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Московский хоккейный клуб «Спартак» на своем сайте исключил из состава команды отстраненного за нарушение антидопинговых правил нападающего Ивана Морозова.

Ранее «Спартак» сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Позднее источник РИА Новости, сообщил, что в пробе Морозова обнаружены следы кокаина.

В прошлом регулярном чемпионате Морозов стал вторым бомбардиром «красно-белых» с 50 набранными очками (19 шайб + 31 результативная передача). В текущем сезоне форвард принял участие в четырех матчах и набрал 5 баллов (1+4). Он лидирует среди хоккеистов «Спартака» по набранным очкам и результативным передачам.

Морозову 25 лет. Он выступает за «Спартак» с сезона-2023/24. Ранее хоккеист играл в хантымансийской «Югре» петербургском СКА и «Сочи». Всего на его счету 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В Национальной хоккейной лиги (НХЛ) права на Морозова принадлежат «Вегас Голден Найтс», который выбрал россиянина во втором раунде драфта 2018 года под общим 61-м номером.