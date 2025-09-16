«Спартак» по буллитам обыграл ЦСКА в КХЛ, уступая 2:5 по ходу матча

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА в серии буллитов уступил столичному «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая на домашнем стадионе армейцев, завершилась со счетом 6:5 (1:1, 3:4, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей дублями отметились Никита Коростелев (28-я, 37-я минуты) и Джозеф Кин (39, 58), также отличился Даниил Орлов (3). Победный буллит реализовал Нэйтан Тодд. У хозяев хет-трик оформил Даниэль Спронг (22, 23, 33), также шайбы забросили Денис Гурьянов (6) и Павел Карнаухов (27).
Для 22-летнего защитника ЦСКА Николая Макарова игра стала 100-й в КХЛ.
Ранее «Спартак» сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Позднее источник РИА Новости сообщил, что в пробе Морозова обнаружены следы кокаина.
«Спартак» (5 очков) поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (7) вышел на второе место в таблице Запада. В следующем матче ЦСКА 18 сентября примет ярославский «Локомотив», «Спартак» днем позже на выезде сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста».
В другом матче вечера нижегородское «Торпедо» на выезде нанесло поражение «Сочи» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Команда одержала пятую победу подряд со старта сезона.
Игорь Никитин
Алексей Жамнов
Спенсер Мартин
Дмитрий Николаев
(00:00-26:15)
Артем Загидулин
(c 26:15)
00:32
Владислав Провольнев
02:06
Никита Нестеров
02:30
Даниил Орлов
(Адам Ружичка, Никита Коростелев)
05:08
Денис Гурьянов
(Тахир Мингачев, Кирилл Долженков)
07:57
Ретт Гарднер
07:57
Андрей Миронов
10:49
Командный штраф
10:49
Нэйтан Тодд
15:09
Николай Коваленко
15:09
Джоуи Кин
19:39
Денис Гурьянов
19:39
Даниил Соболев
21:03
Даниэль Спронг
22:08
Даниэль Спронг
(Дмитрий Бучельников, Ретт Гарднер)
24:12
Дмитрий Николаев
25:03
Ретт Гарднер
25:15
Нэйтан Тодд
25:56
Дмитрий Бучельников
26:15
Павел Карнаухов
(Колби Уильямс, Дмитрий Саморуков)
27:07
Никита Коростелев
(Даниил Орлов, Павел Порядин)
32:07
Александр Пашин
32:52
Даниэль Спронг
(Денис Зернов, Николай Коваленко)
36:07
Никита Коростелев
(Герман Рубцов, Адам Ружичка)
38:05
Никита Охотюк
38:34
Джоуи Кин
(Михаил Мальцев, Нэйтан Тодд)
51:56
Денис Зернов
51:56
Никита Охотюк
57:59
Джоуи Кин
(Герман Рубцов, Адам Ружичка)
победный бросок: Нэйтан Тодд
(Спартак)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит