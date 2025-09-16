«Спартак» по буллитам обыграл ЦСКА в КХЛ, уступая 2:5 по ходу матча

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе армейцев, завершилась со счетом 6:5 (1:1, 3:4, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей дублями отметились Никита Коростелев (28-я, 37-я минуты) и Джозеф Кин (39, 58), также отличился Даниил Орлов (3). Победный буллит реализовал Нэйтан Тодд. У хозяев хет-трик оформил Даниэль Спронг (22, 23, 33), также шайбы забросили Денис Гурьянов (6) и Павел Карнаухов (27).