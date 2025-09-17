Мощный камбэк «Спартака» в дерби, «Торпедо» подтвердило статус лидера. Итоги дня в КХЛ

Одним из главных героев матча стал нападающий ЦСКА Даниэль Спронг, оформивший хет-трик. Две шайбы нидерландский хоккеист забросил при игре в большинстве. Все три гола уложились в 11 минут и 49 секунд второго периода. Также голами в составе армейского клуба отметились Денис Гурьянов и Павел Карнаухов. За «Спартак» дублями отметились Никита Коростелёв и Джоуи Кин, ещё шайбу забросил Даниил Орлов.