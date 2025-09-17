Ричмонд
«Лада» расторгла контракт с нападающим Александром Хохлачевым

Хоккейный клуб «Лада» и нападающий Александр Хохлачёв расторгли контракт.

Источник: Чемпионат.com

Генеральный директор тольяттинского клуба Александр Харламов сообщил, что игрок не оправдал ожиданий.

«Мы расторгли с ним контракт. У нас была с ним договорённость об этом в том случае, если он нам не подходит. Мы прекрасно знаем, какой он игрок, он немного не оправдал наших ожиданий. Если честно, мы ждали большего от него. Поэтому мы ему можем только в дальнейшем пожелать удачи», — цитирует Харламова ТАСС.

В трёх матчах текущего сезона Хохлачёв не набрал ни одного очка с показателем полезности «-2».

Предыдущим клубом Хохлачева был «Сочи», в 42 матчах сезона-2024/2025 форвард набрал 17 очков (7+10). Хохлачёв является лучшим бомбардиром в КХЛ в истории «Спартака», за который он выступал с 2017 по 2023 год с перерывом на один сезон в «Авангарде».

Лада
1:6
0:1, 0:4, 1:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
16.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4443 зрителя
Главные тренеры
Борис Миронов
Боб Хартли
Вратари
Максим Третьяк
(00:00-22:32)
Даниил Исаев
Александр Трушков
(c 22:32)
1-й период
12:04
Владислав Семин
13:05
Командный штраф
14:05
Рушан Рафиков
(Артур Каюмов, Денис Алексеев)
2-й период
20:21
Егор Сурин
(Алексей Береглазов, Георгий Иванов)
20:35
Егор Рыков
20:42
Георгий Иванов
22:32
Даниил Мисюль
(Александр Радулов, Артур Каюмов)
23:48
Владислав Семин
23:48
Владислав Семин
23:48
Александр Елесин
28:40
Данила Дяденькин
35:53
Александр Полунин
38:06
Александр Полунин
(Павел Красковский, Максим Березкин)
3-й период
41:40
Егор Морозов
41:52
Мартин Гернат
47:06
Александр Волков
50:03
Артем Кузин
54:08
Артур Каюмов
56:28
Александр Полунин
(Артур Каюмов, Павел Красковский)
57:28
Евгений Грошев
57:28
Александр Радулов
58:28
Райли Савчук
Статистика
Лада
Локомотив
Штрафное время
16
14
Игра в большинстве
5
6
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит