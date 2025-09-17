«Лада» расторгла контракт с нападающим Александром Хохлачевым

Генеральный директор тольяттинского клуба Александр Харламов сообщил, что игрок не оправдал ожиданий.
«Мы расторгли с ним контракт. У нас была с ним договорённость об этом в том случае, если он нам не подходит. Мы прекрасно знаем, какой он игрок, он немного не оправдал наших ожиданий. Если честно, мы ждали большего от него. Поэтому мы ему можем только в дальнейшем пожелать удачи», — цитирует Харламова ТАСС.
В трёх матчах текущего сезона Хохлачёв не набрал ни одного очка с показателем полезности «-2».
Предыдущим клубом Хохлачева был «Сочи», в 42 матчах сезона-2024/2025 форвард набрал 17 очков (7+10). Хохлачёв является лучшим бомбардиром в КХЛ в истории «Спартака», за который он выступал с 2017 по 2023 год с перерывом на один сезон в «Авангарде».
Борис Миронов
Боб Хартли
Максим Третьяк
(00:00-22:32)
Даниил Исаев
Александр Трушков
(c 22:32)
12:04
Владислав Семин
13:05
Командный штраф
14:05
Рушан Рафиков
(Артур Каюмов, Денис Алексеев)
20:21
Егор Сурин
(Алексей Береглазов, Георгий Иванов)
20:35
Егор Рыков
20:42
Георгий Иванов
22:32
Даниил Мисюль
(Александр Радулов, Артур Каюмов)
23:48
Владислав Семин
23:48
Владислав Семин
23:48
Александр Елесин
28:40
Данила Дяденькин
35:53
Александр Полунин
38:06
Александр Полунин
(Павел Красковский, Максим Березкин)
41:40
Егор Морозов
41:52
Мартин Гернат
47:06
Александр Волков
50:03
Артем Кузин
54:08
Артур Каюмов
56:28
Александр Полунин
(Артур Каюмов, Павел Красковский)
57:28
Евгений Грошев
57:28
Александр Радулов
58:28
Райли Савчук
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит