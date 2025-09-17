«Адмирал» уверенно обыграл «Шанхайских Драконов» в домашнем матче

Победу одержали хозяева со счётом 4:0.
На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Адмирала» Семён Кошелев, которому ассистировали Марио Грман и Аркадий Шестаков. Через несколько минут Павел Шэн удвоил преимущество хозяев. В третьем периоде Семён Ручкин и Александр Дарьин довели счёт до крупного. Вратарь Патрик Рыбар записал на свой счёт «сухой» матч.
«Адмирал» выиграл у «Шанхайских Драконов» оба матча в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
17.09.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5155 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Жерар Галлан
Вратари
Адам Хуска
Патрик Рибар
1-й период
13:05
Дмитрий Завгородний
2-й период
20:00
Александр Шепелев
20:00
Спенсер Фу
20:51
Джейк Бишофф
26:23
Семен Кошелев
(Марио Грман, Аркадий Шестаков)
30:41
Павел Шэн
(Степан Старков, Даниил Гутик)
34:55
Георгий Солянников
3-й период
48:26
Семен Ручкин
(Игорь Гераськин)
52:17
Аркадий Шестаков
55:46
Александр Дарьин
(Павел Коледов, Александр Шепелев)
Статистика
Адмирал
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
8
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит