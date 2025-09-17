«Адмирал» уверенно обыграл «Шанхайских Драконов» в домашнем матче

На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Адмирала» Семён Кошелев, которому ассистировали Марио Грман и Аркадий Шестаков. Через несколько минут Павел Шэн удвоил преимущество хозяев. В третьем периоде Семён Ручкин и Александр Дарьин довели счёт до крупного. Вратарь Патрик Рыбар записал на свой счёт «сухой» матч.