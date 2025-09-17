В «Авангарде» сообщили, на какой срок Якупов выбыл из-за травмы

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов выбыл минимум на полтора месяца, сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
О травме 31-летнего Якупова перед матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым» сообщил главный тренер омской команды Ги Буше.
«Важная часть нашей команды выбывает на достаточно длительный срок. Он пропустит не менее 1,5 месяцев. Мы рискуем потерять и в скорости, и в драйве. Это один из лидеров команды. Однако при этом другие ребята получат свой шанс проявить себя. Мы проходили уже через подобное. И будем искать выходы и решения», — сказал Буше.
Якупов выступал за «Авангард» с 2020 по 2023 год, выиграв с «ястребами» Кубок Гагарина в 2021 году, а затем вернулся в команду в ноябре 2024 года. Всего в КХЛ на счету Якупова 216 очков (107 + 109) в 371 матче за «Авангард», «Куньлунь Ред Стар», нижнекамский «Нефтехимик», петербургский СКА и хабаровский «Амур».
Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги 2012 года Якупов в НХЛ выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». Всего он провел в лиге 350 матчей и набрал 136 очков (62+74).
