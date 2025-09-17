В «Авангарде» сообщили, на какой срок Якупов выбыл из-за травмы

«Важная часть нашей команды выбывает на достаточно длительный срок. Он пропустит не менее 1,5 месяцев. Мы рискуем потерять и в скорости, и в драйве. Это один из лидеров команды. Однако при этом другие ребята получат свой шанс проявить себя. Мы проходили уже через подобное. И будем искать выходы и решения», — сказал Буше.