В «Авангарде» сообщили, на какой срок Якупов выбыл из-за травмы

Нападающий омского Авангарда Наиль Якупов выбыл минимум на полтора месяца.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов выбыл минимум на полтора месяца, сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

О травме 31-летнего Якупова перед матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым» сообщил главный тренер омской команды Ги Буше.

«Важная часть нашей команды выбывает на достаточно длительный срок. Он пропустит не менее 1,5 месяцев. Мы рискуем потерять и в скорости, и в драйве. Это один из лидеров команды. Однако при этом другие ребята получат свой шанс проявить себя. Мы проходили уже через подобное. И будем искать выходы и решения», — сказал Буше.

Якупов выступал за «Авангард» с 2020 по 2023 год, выиграв с «ястребами» Кубок Гагарина в 2021 году, а затем вернулся в команду в ноябре 2024 года. Всего в КХЛ на счету Якупова 216 очков (107 + 109) в 371 матче за «Авангард», «Куньлунь Ред Стар», нижнекамский «Нефтехимик», петербургский СКА и хабаровский «Амур».

Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги 2012 года Якупов в НХЛ выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». Всего он провел в лиге 350 матчей и набрал 136 очков (62+74).

Авангард
5:4
1:1, 2:0, 1:3, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
15.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11961 зритель
Главные тренеры
Ги Буше
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Никита Серебряков
Закари Фукале
1-й период
02:45
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Артем Блажиевский)
05:04
Эндрю Потуральски
15:21
Игорь Мартынов
15:58
Джованни Фьоре
17:57
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Станислав Галиев)
2-й период
22:19
Эндрю Потуральски
(Наиль Якупов, Александр Волков)
28:29
Ксавье Уэлле
33:46
Джош Брук
34:26
Наиль Якупов
(Максим Лажуа, Джованни Фьоре)
3-й период
43:14
Илья Усов
45:42
Алекс Лимож
(Роберт Хэмилтон, Николас Мелош)
45:57
Егор Бориков
(Вадим Мороз)
47:38
Игорь Мартынов
(Джованни Фьоре, Артем Блажиевский)
51:53
Алекс Лимож
(Даррен Дитц, Сэм Энас)
56:52
Наиль Якупов
59:11
Даниил Сотишвили
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Николай Прохоркин
(Авангард)
Статистика
Авангард
Динамо Мн
Штрафное время
11
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит