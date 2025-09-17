«Трактор» дома переиграл «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбами отметились Андрей Никонов (43-я минута) и Егор Коршков (60). Вратарь челябинского клуба Крис Дригер отразил 33 броска по своим воротам и оформил первый шатаут в составе команды.
Для Никонова этот гол стал первым в шести матчах за новый клуб. Он перешел в «Трактор» в результате обмена с «Сочи».
Челябинцы набрали 8 очков и идут вторыми в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (6 очков) располагается на пятой строчке.
«Трактор» 19 сентября сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», екатеринбургский клуб в тот же день примет московский «Спартак».
Николай Заварухин
Бенуа Гру
Евгений Аликин
(00:00-57:21)
Крис Дригер
Евгений Аликин
(57:45-58:03)
Евгений Аликин
(c 59:07)
26:42
Стефан Да Коста
30:05
Логан Дэй
41:08
Джош Ливо
42:50
Андрей Никонов
(Егор Коршков, Сергей Телегин)
43:56
Никита Шашков
49:42
Джордан Гросс
59:07
Егор Коршков
(Логан Дэй)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит