Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
9.25
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
18.09
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2

«Трактор» дома переиграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Дебютная шайба Никонова принесла «Трактору» победу над «Автомобилистом» в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбами отметились Андрей Никонов (43-я минута) и Егор Коршков (60). Вратарь челябинского клуба Крис Дригер отразил 33 броска по своим воротам и оформил первый шатаут в составе команды.

Для Никонова этот гол стал первым в шести матчах за новый клуб. Он перешел в «Трактор» в результате обмена с «Сочи».

Челябинцы набрали 8 очков и идут вторыми в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (6 очков) располагается на пятой строчке.

«Трактор» 19 сентября сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», екатеринбургский клуб в тот же день примет московский «Спартак».

Автомобилист
0:2
0:0, 0:0, 0:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
17.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10786 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Бенуа Гру
Вратари
Евгений Аликин
(00:00-57:21)
Крис Дригер
Евгений Аликин
(57:45-58:03)
Евгений Аликин
(c 59:07)
2-й период
26:42
Стефан Да Коста
30:05
Логан Дэй
3-й период
41:08
Джош Ливо
42:50
Андрей Никонов
(Егор Коршков, Сергей Телегин)
43:56
Никита Шашков
49:42
Джордан Гросс
59:07
Егор Коршков
(Логан Дэй)
Статистика
Автомобилист
Трактор
Штрафное время
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит