Защитник Уильямс: в ЦСКА больше говорят на английском, чем на русском

Какие самые популярные слова у меня? Наверное, «спасибо, как дела». На льду иногда кричу «давай-давай». Я играю в паре с Саморуковым. Он отлично общается на английском, поэтому я ему не подсказываю на русском. Вся наша коммуникация строится на английском. Нам обоим комфортно, и это многое облегчает на льду. Охотюк с Роем также общаются не на русском. Никита хорош в английском. Такой же пример и Спронга с Абрамовым", — цитирует Уильямса Legalbet.