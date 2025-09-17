Заварухин — о сухом поражении «Автомобилиста»: моменты надо переработать в голы

Он переиграл наших нападающих, занимал правильную позицию. Не без доли везения, были стопроцентные моменты, выходы «в ноль». Было много моментов, не понравилось, что немного робко действовали в начале встречи, во втором и третьем периоде действовали более достойно. Надо реализовывать моменты, переработать их в голы.