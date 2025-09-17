Вратарь «Трактора» Дриджер: русские игроки любят играть в пас, у них много мастерства

— Да, стиль здесь отличается, но для меня как для вратаря многие вещи остаются неизменными. Я заметил, что русские игроки предпочитают много играть в пас, они очень мастеровиты и хороши в этом. Моя задача — сыграть по первому броску, но при этом я должен следить за другими игроками соперника, вовремя высматривать их, — сказал Дриджер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.