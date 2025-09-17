Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
4.64
П2
1.25
Хоккей. КХЛ
18.09
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2

Главный тренер «Авангарда»: 30 лет практикую игру в 11 нападающих, ничего нового

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).

Источник: Чемпионат.com

«Сегодня мне не понравилось, как мы начали матч, и первым периодом в целом я недоволен. Затем же мы вернулись в колею и провели хороший матч, переборов ситуацию, когда мы изначально выглядели не так, как должны, не бежали, не было скорости. Но хорошо, что нашли способ прийти к той игре, которую можем показывать.

Я уже 30 лет практикую игру в 11 нападающих, так что для меня здесь ничего нового. В Северной Америке это привычное дело. При этом мы понимаем, что “Авангарду” ещё не хватает топового центра, плюс Пономарёв играет с небольшим повреждением, так что нам необходима качественная глубина состава. Сейчас нам приходится создавать её искусственно, и это хорошее решение проблемы», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.