Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18.09
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2

Гатиятулин: «Ак Барс» наиграл больше чем на один гол. Нужно вернуться чуть назад

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал домашнее поражение от «Нефтехимика» (1:2).

Источник: Чемпионат.com

"Как я и говорил, нужно вернуться чуть назад. Нужно минимизировать ошибки. В прошлых матчах давали фору сопернику. Игра получилась вязкая, любое большинство могло решить результат: соперник реализовал два, мы одно. Мы забили всего один гол. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.

Думаю, мы наиграли больше чем на один гол. Соглашусь, что есть вопросы по реализации, плюс неудачные предыдущие результаты накладывают отпечаток. Над этим элементом работаем и проводим командные собрания. Отрабатываем это на тренировках«, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.