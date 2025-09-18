Ричмонд
«Металлург» забросил пять шайб «Барысу» в матче КХЛ

«Металлург» продлил серию домашних побед над «Барысом» в КХЛ до девяти матчей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» дома нанес поражение астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Магнитогорске в четверг, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Роман Канцеров (14-я минута), Никита Михайлис (23), Люк Джонсон (29), Алексей Маклюков (40) и Дерек Барак (53). У «Барыса» отличился Джейк Масси (49).

«Металлург» неизменно обыгрывает «Барыс» дома на протяжении последних девяти матчей.

«Металлург» (10 очков), одержавший третью победу подряд, возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» (6) располагается на восьмой строчке.

В следующем матче «Металлург» примет ЦСКА 21 сентября, а «Барыс» днем ранее в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».

Металлург Мг
5:1
1:0, 3:0, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
18.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6840 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Михаил Кравец
Вратари
Александр Смолин
Андрей Шутов
1-й период
03:19
Сергей Толчинский
09:57
Иан Маккошен
11:11
Владимир Ткачев
13:34
Люк Джонсон
13:34
Алихан Асетов
13:55
Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев)
15:25
Батырлан Муратов
18:17
Алихан Омирбеков
18:46
Дерек Барак
19:06
Райлли Уолш
2-й период
20:04
Мэйсон Морелли
22:18
Никита Михайлис
(Даниил Вовченко, Люк Джонсон)
24:59
Даниил Вовченко
28:39
Иан Маккошен
28:51
Люк Джонсон
(Никита Михайлис, Александр Петунин)
29:12
Сергей Толчинский
31:38
Эмиль Галимов
39:22
Алексей Маклюков
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
3-й период
48:50
Джейк Мэсси
(Мэйсон Морелли, Эмиль Галимов)
50:09
Дерек Барак
52:27
Дерек Барак
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
58:14
Майк Веккионе
Статистика
Металлург Мг
Барыс
Штрафное время
17
19
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит