«Металлург» забросил пять шайб «Барысу» в матче КХЛ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» дома нанес поражение астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Магнитогорске в четверг, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Роман Канцеров (14-я минута), Никита Михайлис (23), Люк Джонсон (29), Алексей Маклюков (40) и Дерек Барак (53). У «Барыса» отличился Джейк Масси (49).
«Металлург» неизменно обыгрывает «Барыс» дома на протяжении последних девяти матчей.
«Металлург» (10 очков), одержавший третью победу подряд, возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» (6) располагается на восьмой строчке.
В следующем матче «Металлург» примет ЦСКА 21 сентября, а «Барыс» днем ранее в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».
Андрей Разин
Михаил Кравец
Александр Смолин
Андрей Шутов
03:19
Сергей Толчинский
09:57
Иан Маккошен
11:11
Владимир Ткачев
13:34
Люк Джонсон
13:34
Алихан Асетов
13:55
Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев)
15:25
Батырлан Муратов
18:17
Алихан Омирбеков
18:46
Дерек Барак
19:06
Райлли Уолш
20:04
Мэйсон Морелли
22:18
Никита Михайлис
(Даниил Вовченко, Люк Джонсон)
24:59
Даниил Вовченко
28:39
Иан Маккошен
28:51
Люк Джонсон
(Никита Михайлис, Александр Петунин)
29:12
Сергей Толчинский
31:38
Эмиль Галимов
39:22
Алексей Маклюков
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
48:50
Джейк Мэсси
(Мэйсон Морелли, Эмиль Галимов)
50:09
Дерек Барак
52:27
Дерек Барак
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
58:14
Майк Веккионе
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит