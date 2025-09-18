Ричмонд
«Торпедо» продлило серию побед в КХЛ

Торпедо обыграло Ладу и продлило серию побед в КХЛ до шести матчей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей, у которых отличились Василий Атанасов (1-я и 48-я минуты), Сергей Гончарук (18), Владислав Фирстов (29) и Егор Виноградов (51), В составе хозяев шайбой отметился Дмитрий Кугрышев (10).

Гончарук продлил свою результативную серию до семи матчей, за это время он набрал 10 очков (5 голов + 5 передач). 12 сентября «Торпедо» обыграло «Ладу» дома со счетом 4:3.

Нижегородцы одержали шестую победу подряд и с 12 очками возглавляют таблицу Западной конференции, «Лада» (2 очка) проиграла четвертый матч подряд и идет на последнем, 11-м месте.

В следующем матче «Торпедо» 22 сентября сыграет в Санкт-Петербурге с базирующимися там «Шанхайскими драконами», тольяттинцы днем ранее примут петербургский СКА.