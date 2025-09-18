«Торпедо» продлило серию побед в КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей, у которых отличились Василий Атанасов (1-я и 48-я минуты), Сергей Гончарук (18), Владислав Фирстов (29) и Егор Виноградов (51), В составе хозяев шайбой отметился Дмитрий Кугрышев (10).