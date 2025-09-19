Сергей Гончарук поделился эмоциями от шестой победы «Торпедо» подряд

Тяжело даются первые периоды? Энергозатратная поездка плюс перестройка организма на новый хоккей по сравнению с тем, в который играли раньше. Самое главное, что успеваем вовремя переключаться и в нужный момент забить. Сейчас на пару дней вернёмся домой. Проведём время с семьями, отдохнём, восстановимся, потренируемся. Это будет очень полезно всей команде перед новыми матчами«, — цитирует Гончарука пресс-служба “Торпедо”.