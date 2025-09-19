Ричмонд
Сергей Гончарук поделился эмоциями от шестой победы «Торпедо» подряд

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук поделился эмоциями от шестой победы нижегородского клуба подряд.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук поделился эмоциями от шестой победы нижегородского клуба подряд. Команда на выезде одержала победу над «Ладой» (5:1).

"Голы и успехи —это следствие работы, которую мы всей командой делаем на льду. Они забиваются благодаря партнёрам, все пять человек прикладывают колоссальный труд, и это выливается в заброшенные шайбы.

Сегодня я играл у себя дома, на трибунах было много родных и близких, которые горячо меня поддерживали. Хотелось порадовать своими действиями, увидеть улыбки. Думаю, удалось. Продлеваем победную серию и двигаемся дальше за победами. Это самое главное.

Тяжело даются первые периоды? Энергозатратная поездка плюс перестройка организма на новый хоккей по сравнению с тем, в который играли раньше. Самое главное, что успеваем вовремя переключаться и в нужный момент забить. Сейчас на пару дней вернёмся домой. Проведём время с семьями, отдохнём, восстановимся, потренируемся. Это будет очень полезно всей команде перед новыми матчами«, — цитирует Гончарука пресс-служба “Торпедо”.