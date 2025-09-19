Никитин — о поражении ЦСКА со счётом 1:5: тут, как говорится, no comments

— Тут вторая часть вашего вопроса. У нас очень много работы. Сегодняшняя игра как чистый лист бумаги. Расписали сами себе, что нужно делать. Нужно начинать с базовых вещей. Поэтому это конкретно наши проблемы. Здесь как бы можно много говорить, что было неправильно. Но вся игра строится из мелочей, которые мы сегодня не могли сделать. Кто-то не знает, как это делать, а кто-то ещё не понял, что нужно делать. Поэтому получается общекомандный хаос, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.