Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

Никитин — о поражении ЦСКА со счётом 1:5: тут, как говорится, no comments

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Локомотива» со счётом 1:5.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Локомотива» со счётом 1:5.

— Комментарий излишен. Здесь, как говорится, no comments. Всё понятно. Понятно, что очень много работы предстоит. Здесь даже без иллюзий. Скажем так, это очень хороший ликбез. Готовимся.

— Как объясните, что сегодня ничего не получилось: это «Локомотив» предстал более сыгранной командой или же у вас настолько много недочётов, с которыми вам предстоит бороться?

— Тут вторая часть вашего вопроса. У нас очень много работы. Сегодняшняя игра как чистый лист бумаги. Расписали сами себе, что нужно делать. Нужно начинать с базовых вещей. Поэтому это конкретно наши проблемы. Здесь как бы можно много говорить, что было неправильно. Но вся игра строится из мелочей, которые мы сегодня не могли сделать. Кто-то не знает, как это делать, а кто-то ещё не понял, что нужно делать. Поэтому получается общекомандный хаос, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.