Никитин — о первой игре с «Локомотивом»: для меня это не принципиальный матч

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о первом матче против «Локомотива» (1:5) — его бывшей команды.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о первом матче против «Локомотива» (1:5) — его бывшей команды.

— Мы все ждали матч ЦСКА и «Локомотива», потому что для вас это особенная встреча с командой, с которой вы долго работали и которую привели к чемпионству. Насколько сложно было отмести все эти мысли о принципиальном матче и перестроиться на рабочий лад?

— Во-первых, для меня это не принципиальный матч. Во-вторых, я в этой ситуации уже был, поэтому мне было проще. Ещё раз это просто встреча, которая показала, над чем нам нужно работать.

— Насколько вам важно и приятно, что болельщики «Локомотива» перед началом матча поприветствовали ваш тренерский штаб, показав, как они вам признательны?

— Это взаимно. Я признателен Ярославлю. Четыре года мы честно делали то, что могли. Поэтому это часть истории, которая у меня в сердце, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.