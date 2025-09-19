Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

Главный тренер ЦСКА — о Бучельникове: эволюция — это такой процесс… Как ты его отменишь?

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Локомотива» (1:5) высказался об игре форварда армейского клуба Дмитрия Бучельникова.

Источник: Чемпионат.com

— Что происходит с Бучельниковым, от которого многого ждали, но он словно потерялся?

— Здесь я не думаю, что он потерялся. Просто Димка — ярчайший пример хоккеиста, который хочет и может. У него всё для этого есть. Просто ему нужно время, чтобы понять, что в матчах с такими командами, как «Локомотив», нужно иметь хорошие привычки, которые нарабатываются не за один день. Я в него конкретно верю. У него всё впереди. И такие игры для него — хорошая пища не для размышления, а для анализа и понимания, куда нужно расти. Эволюция — это такой процесс… Как ты его отменишь? Ты его можешь ускорить или скорректировать, но она всё равно тебя настигнет. Поэтому мы идём по этой лестнице.

— Правильно ли мы понимаем, что Гамзин сыграет в следующем матче?

— Да мы сейчас не думали ещё про это. У нас будет пара дней, чтобы решить, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.