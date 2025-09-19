Главный тренер ЦСКА — о Бучельникове: эволюция — это такой процесс… Как ты его отменишь?

— Здесь я не думаю, что он потерялся. Просто Димка — ярчайший пример хоккеиста, который хочет и может. У него всё для этого есть. Просто ему нужно время, чтобы понять, что в матчах с такими командами, как «Локомотив», нужно иметь хорошие привычки, которые нарабатываются не за один день. Я в него конкретно верю. У него всё впереди. И такие игры для него — хорошая пища не для размышления, а для анализа и понимания, куда нужно расти. Эволюция — это такой процесс… Как ты его отменишь? Ты его можешь ускорить или скорректировать, но она всё равно тебя настигнет. Поэтому мы идём по этой лестнице.