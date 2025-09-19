Ричмонд
Матч-центр
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

Хартли: много было разговоров о произошедшем летом, но сейчас это уже другая история

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победный матч с ЦСКА (5:1).

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победный матч с ЦСКА (5:1).

— Это было как продолжение матча с «Ладой»: здорово играли и в большинстве, и в меньшинстве, в формате «пять на пять» хорошие голы забивали. Мы продолжаем добавлять, такая целостная победа от команды.

— Хотелось увидеть мощную борьбу, но показалось, что «Локомотив» уверенно победил. Это вы были так хороши, а ЦСКА не очень себя показал?

— Могу оценивать только действия своей команды. Горжусь, как наши хоккеисты боролись. Естественно, надо работать больше, многое улучшать. Но сегодня горд тем, как игроки относятся к делу. Много было разговоров о произошедшем летом, но сейчас это уже другая история, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.