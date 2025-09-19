Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

Главный тренер «Локомотива»: играем в агрессивный хоккей, а действия судей не обсуждаю

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы над ЦСКА (5:1) рассказал о стиле игры ярославского клуба.

Источник: Чемпионат.com

— Никулин и Лихачёв по медицинским причинам отсутствовали или это ротация?

— Это ротация. С возвращением [Артура] Каюмова и [Никиты] Кирьянова у нас есть больше хоккеистов. Каждый день оцениваем состояние игроков.

— Команда вышла сегодня на первое место по двухминутным удалениям. С чем это связываете?

— Мы играем в очень агрессивный хоккей, а действия судей не обсуждаю, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В следующем матче ЦСКА сыграет с магнитогорским «Металлургом» 21 сентября. «Локомотив» сыграет с «Сочи» 22 сентября.