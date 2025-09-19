Боб Хартли высказался о тренерском противостоянии с Игорем Никитиным

— Никогда не готовлюсь к играм против конкретного тренера. Всегда моя команда играет с другой командой. После стартового вбрасывания тренер имеет не так много контроля над игрой. Хоккеисты борются, создают, забивают, блокируют, в этом красота хоккея — хоккеисты создают игру.