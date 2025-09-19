Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

Боб Хартли высказался о тренерском противостоянии с Игорем Никитиным

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о тренерском противостоянии с наставником ЦСКА Игорем Никитиным.

Источник: Чемпионат.com

— У вас в тренерском противостоянии с Игорем Никитиным было 18 матчей: 13 побед на счету Игоря Валерьевича, всего пять было у вас. Насколько вам приятно обыграть Игоря Никитина?

— Никогда не готовлюсь к играм против конкретного тренера. Всегда моя команда играет с другой командой. После стартового вбрасывания тренер имеет не так много контроля над игрой. Хоккеисты борются, создают, забивают, блокируют, в этом красота хоккея — хоккеисты создают игру.

— Вы в команде не первый месяц. Как оцените процесс адаптации под ваши требования?

— Мне нравится подход команды к работе, отношение. Мы добавляем с каждой игрой и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. Ребята здорово выкладываются, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.