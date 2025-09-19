Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.11
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
П1
X
П2

«Странные вопросы задаёте». Главный тренер «Лады» — об изменениях в тольяттинском клубе

Главный тренер «Лады» Борис Миронов после поражения от «Торпедо» (1:5) ответил на вопросы об изменениях в тольяттинском клубе, который покинули защитник Егор Рыков, нападающий Александр Хохлачёв и тренер Павел Зубов.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Лады» Борис Миронов после поражения от «Торпедо» (1:5) ответил на вопросы об изменениях в тольяттинском клубе, который покинули защитник Егор Рыков, нападающий Александр Хохлачёв и тренер Павел Зубов.

— Почему расстались с Хохлачёвым и Рыковым?

— Это внутренние дела команды. Посчитали нужным и так сделали. У Рыкова хороший показатель блокированных бросков? Мы смотрим не один показатель, а всё вместе.

— Почему расстались с Павлом Зубовым?

— Странные вопросы задаёте, зачем это обсуждать, — приводит слова Миронова сайт КХЛ.

21 сентября «Лада» примет на своём льду СКА. Игра начнётся в 16:00 мск.