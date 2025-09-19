Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.12
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.90
П2
4.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.77
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
20.09
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.16
П2
2.49
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Павел Десятков назначен на должность главного тренера «Лады»

Специалист Павел Десятков назначен на должность главного тренера хоккейного клуба «Лада», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Источник: Чемпионат.com

На уровне ВХЛ возглавлял ЦСК ВВС, «Рязань, “Молот-Прикамье” и “Сокол”. В мае 2024 году был назначен на пост главного тренера “Витязя”.

«Назначение Павла Николаевича — совместное решение. Это не единоличный выбор генерального директора или спортивного директора, а коллективная работа, где всё анализируется и просматривается. Поэтому мы посчитали, что Павел Николаевич подойдёт нашему клубу. Знаю его давно и хорошо, он местный воспитанник — это будет дополнительной мотивацией. Надеемся, что он исправит ситуацию в родной команде.

Задача выйти в плей-офф не меняется, сезон только начался — сейчас очень многие буксуют на старте, и мы в том числе. Верим, что ситуация поправима, ведь играть ещё более 60 игр. Контракт подписан до конца сезона-2025/2026», — заявил генеральный директор ХК «Лада» Александр Харламов.