Павел Десятков назначен на должность главного тренера «Лады»

«Назначение Павла Николаевича — совместное решение. Это не единоличный выбор генерального директора или спортивного директора, а коллективная работа, где всё анализируется и просматривается. Поэтому мы посчитали, что Павел Николаевич подойдёт нашему клубу. Знаю его давно и хорошо, он местный воспитанник — это будет дополнительной мотивацией. Надеемся, что он исправит ситуацию в родной команде.



Задача выйти в плей-офф не меняется, сезон только начался — сейчас очень многие буксуют на старте, и мы в том числе. Верим, что ситуация поправима, ведь играть ещё более 60 игр. Контракт подписан до конца сезона-2025/2026», — заявил генеральный директор ХК «Лада» Александр Харламов.