Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.12
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.80
П2
4.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.77
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
20.09
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.16
П2
2.49
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Павел Десятков назначен главным тренером хоккейной «Лады»

Павел Десятков назначен главным тренером ХК «Лада». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба, выступающего в КХЛ.

Генеральный директор клуба Александр Харламов отметил, что соглашение с новым тренером рассчитано до конца сезона 2025/26. Перед командой по-прежнему стоит задача выйти в плей-офф турнира. Павел Десятков является воспитанником тольяттинской школы хоккея. В качестве игрока он дважды становился чемпионом России и обладателем Кубка Европы. С 1992 по 2000 год в составе «Лады» Павел Десятков провел 223 матча за «Ладу», набрав 82 очка.

Тренерскую карьеру Павел Десятков начал в ДЮСШ «Лада», где работал с молодежной командой «Ладья» и был помощником в основной команде. На уровне ВХЛ он возглавлял ЦСК ВВС, «Рязань», «Молот-Прикамье» и «Сокол». В мае 2024 года был назначен главным тренером подмосковного «Витязя».

Летом 2025 года «Ладу» возглавил Борис Миронов. Он покинул пост главного тренера команды после четырех поражений подряд.