Павел Десятков назначен главным тренером хоккейной «Лады»

Генеральный директор клуба Александр Харламов отметил, что соглашение с новым тренером рассчитано до конца сезона 2025/26. Перед командой по-прежнему стоит задача выйти в плей-офф турнира. Павел Десятков является воспитанником тольяттинской школы хоккея. В качестве игрока он дважды становился чемпионом России и обладателем Кубка Европы. С 1992 по 2000 год в составе «Лады» Павел Десятков провел 223 матча за «Ладу», набрав 82 очка.