Плющев — о СКА при Ларионове: затрудняюсь найти три отличия от «Торпедо»

— Могу сказать, что любой тренер, тем более уже в немолодом возрасте, редко отказывается от каких-то своих предпочтений, моделей, которые принял раньше на вооружение. Поэтому затрудняюсь найти три отличия «Торпедо» от СКА. Единственное — подбор игроков немножко другой. Интересно, что само «Торпедо» сейчас показывает другой хоккей, — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».