«Ак Барс» прервал серию неудач, забрав «зелёное дерби». «Салават» — последний на Востоке

«Сейчас у нас не всё получается в играх то, что делаем на тренировках. Хочу сказать, что в команде нет никакого безразличия, никто не любит проигрывать. Будем стараться дальше работать, делать всё по максимуму на тренировках, доносить это в игры. Хочу сказать спасибо за атмосферу на домашних играх, вы справляетесь на 100%, постараемся завтра вас порадовать», — заметил нападающий казанцев Дмитрий Яшкин перед дерби с «Салаватом».