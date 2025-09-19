СКА одержал волевую победу над минским «Динамо» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась по итогам овертайма со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу СКА. Гости вели в счете 2:0 на второй минуте игры, после того как отличились Алекс Лимож (2) и Сергей Кузнецов (2). Волевую победу хозяевам принесли Валентин Зыков (11), Бреннан Менелл (53) и Тревор Мерфи (62).