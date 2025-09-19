СКА одержал волевую победу над минским «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Петербургский СКА дома одержал волевую победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась по итогам овертайма со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу СКА. Гости вели в счете 2:0 на второй минуте игры, после того как отличились Алекс Лимож (2) и Сергей Кузнецов (2). Волевую победу хозяевам принесли Валентин Зыков (11), Бреннан Менелл (53) и Тревор Мерфи (62).
Нападающий «Динамо» Виталий Пинчук отметился голевой передачей и довел результативную серию до девяти матчей, в которых он набрал 11 (2+9) очков.
СКА (7 очков) выиграл третий матч подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (6) располагается на пятой позиции.
В следующем матче СКА на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой» 21 сентября, «Динамо» в Минске примет астанинский «Барыс» 22 сентября.
Игорь Ларионов
Дмитрий Квартальнов
Егор Заврагин
Закари Фукале
00:05
Тревор Мерфи
01:05
Алекс Лимож
(Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов)
01:36
Сергей Кузнецов
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
07:53
Николас Мелош
10:32
Виталий Пинчук
10:58
Валентин Зыков
(Марат Хайруллин, Сергей Сапего)
16:51
Данила Галенюк
38:09
Рокко Гримальди
45:09
Станислав Галиев
52:36
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин, Данила Галенюк)
52:54
Маркус Филлипс
60:00
Кристиан Хенкель
61:43
Тревор Мерфи
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит