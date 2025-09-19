Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
20.09
Адмирал
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.16
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
5
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Главный тренер минского «Динамо» объяснил отсутствие Уэлле и Лайла в матче со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, почему в матче со СКА (2:3 ОТ) не сыграли защитники Ксавье Уэлле и Брэди Лайл.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, почему в матче со СКА (2:3 ОТ) не сыграли защитники Ксавье Уэлле и Брэди Лайл.

— Удаление в конце матча — это проблема в дисциплине?

— Наверное, он скажет, что не видел по времени. Но там можно было чуть пораньше шайбу вывести, успокоить игру, чтобы не было нервотрёпки. Такие простые вещи в стрессовой ситуации нужно доводить до конца.

— Почему Улле не поехал с вами на выезд?

— Травма у Лайла и у него. Думаю, следующую игру уже выйдут, чисто поберегли на будущее, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.