Гатиятулин рассказал о работе с тренером Тертышным, отсутствовавшим последние две игры

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, как происходит общение с тренером казанского клуба Алексеем Тертышным, который отсутствовал последние две игры из-за болезни.

"Денисенко и Алистров добавились перед стартом сезона, поэтому приходится в играх проверять новые связки, игра диктует перемены. Ищем сочетания, которые в важные моменты матча будут работать лучше, чем соперники.

Алексей Тертышный с нами на связи, общаемся по видео. Несколько дней у него высокая температура, возможно, завтра-послезавтра уже присоединится к команде. Но большинством он так и занимается, а на месте уже мы сами объясняем. Либо я, либо Денис Ячменёв«, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.