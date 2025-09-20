Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.70
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
3
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
5
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

«Динамо» сравняло счет за 5 секунд до сирены и победило по буллитам в КХЛ

Московский клуб обыграл «Адмирал» со счетом 4:3.

Источник: ХК «Динамо»

Московское «Динамо» обыграло владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Кайл Олсон (7-я минута), Аркадий Шестаков (21) и Егор Петухов (36). У гостей отличились Макс Комтуа (27), Джордан Уил (33) и Девин Броссо (60), сравнявший счет за пять секунд до сирены. Победный буллит на счету Комтуа.

В овертайме шайбу забросил форвард «Адмирала» Даниил Гутик, и команда начала уходить в раздевалку. Но через некоторое время судьи отменили гол из-за офсайда, и игра продолжилась, при этом пришлось некоторое время ждать возвращения главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

У «Динамо» это лишь вторая победа из шести матчей на старте сезона КХЛ. С пятью очками команда занимает девятое место в Западной конференции. «Адмирал» набрал восемь очков в шести матчах и расположился на пятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Динамо» 22 сентября в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», «Адмирал» днем позже примет московский ЦСКА.

Адмирал
3:4
1:0, 2:2, 0:1, 0:0
Б
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
20.09.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5333 зрителя
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Алексей Кудашов
Вратари
Адам Хуска
(00:00-65:00)
Максим Моторыгин
(00:00-57:43)
Максим Моторыгин
(59:55-65:00)
1-й период
05:05
Кирилл Адамчук
06:28
Кайл Олсон
(Либор Шулак, Семен Кошелев)
2-й период
20:22
Аркадий Шестаков
(Семен Кошелев, Егор Петухов)
24:20
Александр Шепелев
26:13
Максим Комтуа
(Максим Мамин, Магомед Шараканов)
29:12
Александр Шепелев
29:12
Александр Шепелев
32:10
Джордан Уил
33:38
Джордан Уил
33:45
Максим Мамин
35:39
Егор Петухов
(Даниил Гутик, Либор Шулак)
3-й период
50:27
Седрик Пакетт
52:40
Седрик Пакетт
55:10
Александр Дарьин
55:10
Максим Комтуа
59:55
Девин Броссо
(Дилан Сикьюра, Максим Мамин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Максим Комтуа
(Динамо М)
Статистика
Адмирал
Динамо М
Штрафное время
8
12
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит