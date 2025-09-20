«Динамо» сравняло счет за 5 секунд до сирены и победило по буллитам в КХЛ

Московское «Динамо» обыграло владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Кайл Олсон (7-я минута), Аркадий Шестаков (21) и Егор Петухов (36). У гостей отличились Макс Комтуа (27), Джордан Уил (33) и Девин Броссо (60), сравнявший счет за пять секунд до сирены. Победный буллит на счету Комтуа.
В овертайме шайбу забросил форвард «Адмирала» Даниил Гутик, и команда начала уходить в раздевалку. Но через некоторое время судьи отменили гол из-за офсайда, и игра продолжилась, при этом пришлось некоторое время ждать возвращения главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.
У «Динамо» это лишь вторая победа из шести матчей на старте сезона КХЛ. С пятью очками команда занимает девятое место в Западной конференции. «Адмирал» набрал восемь очков в шести матчах и расположился на пятой строчке на Востоке.
В следующем матче «Динамо» 22 сентября в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», «Адмирал» днем позже примет московский ЦСКА.
Леонид Тамбиев
Алексей Кудашов
Адам Хуска
(00:00-65:00)
Максим Моторыгин
(00:00-57:43)
Максим Моторыгин
(59:55-65:00)
05:05
Кирилл Адамчук
06:28
Кайл Олсон
(Либор Шулак, Семен Кошелев)
20:22
Аркадий Шестаков
(Семен Кошелев, Егор Петухов)
24:20
Александр Шепелев
26:13
Максим Комтуа
(Максим Мамин, Магомед Шараканов)
29:12
Александр Шепелев
29:12
Александр Шепелев
32:10
Джордан Уил
33:38
Джордан Уил
33:45
Максим Мамин
35:39
Егор Петухов
(Даниил Гутик, Либор Шулак)
50:27
Седрик Пакетт
52:40
Седрик Пакетт
55:10
Александр Дарьин
55:10
Максим Комтуа
59:55
Девин Броссо
(Дилан Сикьюра, Максим Мамин)
победный бросок: Максим Комтуа
(Динамо М)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит