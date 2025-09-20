Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.70
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
3
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
5
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
СКА
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Главный тренер «Адмирала» прокомментировал невероятно обидное поражение от «Динамо»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4 Б).

Источник: Чемпионат.com

Гости сравняли счёт за пять секунд до окончания третьего периода. Шайбу «Адмирала» в овертайме отменили из-за положения «вне игры».

— Считаю, мы провели хороший матч. По такому сценарию игры, конечно, не приобрели очко, а потеряли. Голу в овертайме порадовались, и немножко удача отвернулась от нас — не дотерпели пять секунд. По самоотдаче и игре к ребятам нет претензий. Спасибо болельщикам за поддержку.

— Что сказали ребятам в раздевалке? Как поддержали психологически?

— Пусть останется в раздевалке, это командная кухня, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.