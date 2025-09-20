Ричмонд
Форвард «Локомотива» Сурин: школа Хартли? Я ещё не выпустился оттуда

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о совместной работе с главным тренером железнодорожников Бобом Хартли.

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о совместной работе с главным тренером железнодорожников Бобом Хартли. В четверг, 18 сентября, команда обыграла ЦСКА (5:1).

«У Хартли каждый делает определённые функции. Наша игра складывается из простых вещей. Мы добавляем скорости и хотим доказать, что мы лучше всех. Школа Хартли? Я ещё не выпустился оттуда! Я не обращал внимания на то, когда мы будем играть с ЦСКА. Зачастую я даже не знаю, с кем у нас следующие матчи. Сейчас вот, правда, знаю, что мы будем дома играть. Мне нравится, когда против меня есть предвзятое отношение. Значит, я заставляю соперников этим заниматься», — приводит слова Сурина «РБ Спорт».