«Северсталь» одержала волевую победу над «Барысом»

Сегодня, 20 сентября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец» одержали хозяева со счётом 3:2.
В составе «Северстали» отличились Кирилл Пилипенко (дважды) и Никита Камалов. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Морелли и Владимир Волков.
«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла шесть матчей, в которых набрала шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с шестью очками после шести встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ.
Андрей Козырев
Михаил Кравец
Всеволод Скотников
Андрей Шутов
04:35
Самат Данияр
05:47
Кирилл Пилипенко
(Михаил Ильин, Николай Буренов)
12:37
Мэйсон Морелли
(Майк Веккионе, Эмиль Галимов)
12:57
Владимир Волков
(Руслан Оспанов, Джейк Мэсси)
15:32
Илья Иванцов
22:04
Командный штраф
34:21
Кирилл Пилипенко
(Владислав Цицюра)
34:58
Никита Камалов
(Кирилл Пилипенко, Михаил Ильин)
39:08
Мэйсон Морелли
58:46
Самат Данияр
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит