«Северсталь» одержала волевую победу над «Барысом»

Сегодня, 20 сентября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Барыс» из Астаны.

Источник: PHOTO.KHL.RU

Сегодня, 20 сентября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец» одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе «Северстали» отличились Кирилл Пилипенко (дважды) и Никита Камалов. За «Барыс» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Морелли и Владимир Волков.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла шесть матчей, в которых набрала шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с шестью очками после шести встреч располагается на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ.

Северсталь
3:2
1:2, 2:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
20.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5422 зрителя
Главные тренеры
Андрей Козырев
Михаил Кравец
Вратари
Всеволод Скотников
Андрей Шутов
1-й период
04:35
Самат Данияр
05:47
Кирилл Пилипенко
(Михаил Ильин, Николай Буренов)
12:37
Мэйсон Морелли
(Майк Веккионе, Эмиль Галимов)
12:57
Владимир Волков
(Руслан Оспанов, Джейк Мэсси)
15:32
Илья Иванцов
2-й период
22:04
Командный штраф
34:21
Кирилл Пилипенко
(Владислав Цицюра)
34:58
Никита Камалов
(Кирилл Пилипенко, Михаил Ильин)
39:08
Мэйсон Морелли
3-й период
58:46
Самат Данияр
Статистика
Северсталь
Барыс
Штрафное время
2
8
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит