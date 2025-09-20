Защитник «Салавата» Комаров дисквалифицирован на один матч за драку в игре с «Ак Барсом»

Потасовка произошла в середине второго периода игры. Перед стычкой Комаров толкнул Сафонова сзади, после чего форвард «Ак Барса» нанёс несколько ударов 22-летнему защитнику уфимцев, повалив его на лёд, после чего судьи остановили драку. По итогам эпизода Комаров получил 17 минут штрафа, Сафонов был удален на пять минут.