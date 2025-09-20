Михаил Кравец высказался о поражении «Барыса» от «Северстали»

«Для того, чтобы выиграть у “Северстали”, нужно сделать чуть-чуть больше, чем мы сделали. В первом периоде забили хорошие голы на контратаках, сыграли правильно. К сожалению, совсем провалили второй период. Один бросок по воротам — смешно. Третий — в принципе, старались. Не могу ничего сказать, были моменты. К сожалению, не удалось забить гол, попали в штангу. Не хватает стабильности игрокам. Многие играют в КХЛ первый сезон. Будем над этим работать», — приводит слова Кравца официальный сайт «Барыса».