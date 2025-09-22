КХЛ выбрала лучшего нападающего недели

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Данил Юртайкин из нижнекамского «Нефтехимика» признан лучшим нападающим прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Форвард набрал 6 очков (2 гола + 4 передачи) в шести матчах, отметившись победными шайбами в играх против казанского «Ак Барса» и екатеринбургского «Автомобилиста».
Лучшим защитником лига признала Даниила Орлова из московского «Спартака», который отметился пятью результативными действиями (2+3) в трех матчах, в игре с челябинским «Трактором» он забросил победную шайбу.
Лучшим голкипером стал Адам Хуска из владивостокского «Адмирала», который выиграл два из трех матчей недели, в среднем отражая 96,43% бросков. В матчах против новосибирской «Сибири» и «Шанхайских драконов» Хуска отыграл на ноль.
Лучшим новичком стал Михаил Федоров. Нападающий магнитогорского «Металлурга» набрал 2 (1+1) очка в трех матчах недели.