КХЛ выбрала лучшего нападающего недели

Лучшим голкипером стал Адам Хуска из владивостокского «Адмирала», который выиграл два из трех матчей недели, в среднем отражая 96,43% бросков. В матчах против новосибирской «Сибири» и «Шанхайских драконов» Хуска отыграл на ноль.