Холодилин из «Спартака» и Крощинский из «Трактора» дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Трактор» — «Спартак» (3:5) и принял решение дисквалифицировать форварда красно-белых Никиту Холодилина и защитника челябинцев Фёдора Крощинского на один матч.
"На основании представленных материалов принято решение:
— Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Никиту Холодилина по п.1.6.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар соперника коленом), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
— Оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Фёдора Крощинского по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу", — сказано в сообщении КХЛ.