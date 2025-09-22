Ричмонд
«Динамо» одержало первую победу в основное время в новом сезоне КХЛ

«Динамо» обыграло «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили экс-игроки «тигров» Никита Гусев (20-я минута) и Девин Броссо (22), а также Максим Комтуа (52). У хозяев отличился Александр Гальченюк (46).

Московская команда не проигрывает «Амуру» шесть матчей подряд. Гусев (2 гола + 3 передачи) и Комтуа (3+1) продлили результативные серии в КХЛ до четырех игр.

«Динамо», набрав 7 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала первую победу в основное время в новом сезоне. «Амур» (6) располагается на седьмом месте на Востоке.

В следующем матче «Динамо» 24 сентября примет китайский клуб «Шанхайские драконы». Днем позже «Амур» сыграет дома с московским ЦСКА.

Амур
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
22.09.2025, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена
Главные тренеры
Александр Гальченюк
Алексей Кудашов
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-59:20)
Максим Моторыгин
1-й период
05:00
Игорь Ожиганов
05:48
Илья Талалуев
18:10
Виктор Балдаев
19:06
Кирилл Слепец
19:27
Никита Гусев
(Джордан Уил, Игорь Ожиганов)
2-й период
21:40
Девин Броссо
(Артем Сергеев)
23:15
Виктор Балдаев
3-й период
45:23
Алекс Гальченюк
(Илья Талалуев)
45:43
Максим Мамин
51:09
Максим Комтуа
(Дилан Сикьюра, Игорь Ожиганов)
Статистика
Амур
Динамо М
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит