«Динамо» одержало первую победу в основное время в новом сезоне КХЛ

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили экс-игроки «тигров» Никита Гусев (20-я минута) и Девин Броссо (22), а также Максим Комтуа (52). У хозяев отличился Александр Гальченюк (46).