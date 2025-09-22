«Динамо» одержало первую победу в основное время в новом сезоне КХЛ

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили экс-игроки «тигров» Никита Гусев (20-я минута) и Девин Броссо (22), а также Максим Комтуа (52). У хозяев отличился Александр Гальченюк (46).
Московская команда не проигрывает «Амуру» шесть матчей подряд. Гусев (2 гола + 3 передачи) и Комтуа (3+1) продлили результативные серии в КХЛ до четырех игр.
«Динамо», набрав 7 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала первую победу в основное время в новом сезоне. «Амур» (6) располагается на седьмом месте на Востоке.
В следующем матче «Динамо» 24 сентября примет китайский клуб «Шанхайские драконы». Днем позже «Амур» сыграет дома с московским ЦСКА.
Александр Гальченюк
Алексей Кудашов
Максим Дорожко
(00:00-59:20)
Максим Моторыгин
05:00
Игорь Ожиганов
05:48
Илья Талалуев
18:10
Виктор Балдаев
19:06
Кирилл Слепец
19:27
Никита Гусев
(Джордан Уил, Игорь Ожиганов)
21:40
Девин Броссо
(Артем Сергеев)
23:15
Виктор Балдаев
45:23
Алекс Гальченюк
(Илья Талалуев)
45:43
Максим Мамин
51:09
Максим Комтуа
(Дилан Сикьюра, Игорь Ожиганов)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит