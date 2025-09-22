Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
6.00
П2
7.92
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.80
П2
6.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
23.09
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Динамо М
3
П1
X
П2

«Вместе будем подниматься!» Капитан «Салавата Юлаева» Панин обратился к болельщикам

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин обратился к уфимским болельщикам на фоне неудачного старта команды в новом сезоне КХЛ.

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин обратился к уфимским болельщикам на фоне неудачного старта команды в новом сезоне КХЛ. Клуб занимает последнее, 11-е место в таблице Востока.

— Как капитан что скажете болельщикам?

— В Башкортостане совершенно особые болельщики, в прошлом сезоне они стали большим фактором нашего бронзового успеха. Сейчас команда обновляется и перестраивается, поэтому поддержка фанатов нужна нам ещё больше. Пока мы в основном играли в гостях, но и там слышали наших болельщиков. После Новосибирска у нас будет домашняя серия, не сомневаемся, что фанаты станут нашим шестым игроком. От имени всей команды — спасибо Башкортостану за такую поддержку, вместе будем подниматься! — цитирует Панина Russia-Hockey.