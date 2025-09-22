Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
6.00
П2
7.92
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.80
П2
6.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
23.09
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Кудашов — о преображении «Динамо»: когда петух клюнул, стали работать на команду

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу над «Амуром» (3:1), которая стала второй подряд для бело-голубых.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу над «Амуром» (3:1), которая стала второй подряд для бело-голубых.

"В первую очередь хочу отметить атмосферу и поблагодарить болельщиков. Как всегда в Хабаровске был праздник. Сегодня мы сыграли строго, могли забить больше, создавали моменты. Могли их реализовывать, но, соответственно, есть что улучшать — и движение улучшить, и в обороне понадёжнее играть, и рисунок должен быть чётче, ну и реализация должна быть. Продолжаем над этим работать. Думаю, что всё будет хорошо.

Естественно, что любая победа придаёт уверенности. Знаете, когда петух уже клюнул, тогда включились. Не всегда всё получается, но тем не менее стали работать на команду. Стали играть более дисциплинированно и ответственно. Стали выполнять игровое задание, и дисциплина в плане удалений стала лучше.

В конце второго периода не успели смениться. Такое происходит. В современном хоккее наложения во втором периоде играют роль. Но я уже в раздевалке поблагодарил тех игроков, которые были в тот момент на площадке. Это в общую тему, о которой я уже сказал. Самоотверженность и самоотдача. Они сыграли очень надёжно«, — передаёт слова Кудашова корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.