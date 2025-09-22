Кудашов — о преображении «Динамо»: когда петух клюнул, стали работать на команду

"В первую очередь хочу отметить атмосферу и поблагодарить болельщиков. Как всегда в Хабаровске был праздник. Сегодня мы сыграли строго, могли забить больше, создавали моменты. Могли их реализовывать, но, соответственно, есть что улучшать — и движение улучшить, и в обороне понадёжнее играть, и рисунок должен быть чётче, ну и реализация должна быть. Продолжаем над этим работать. Думаю, что всё будет хорошо.