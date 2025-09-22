Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
6.00
П2
7.92
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.80
П2
6.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
23.09
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Алексей Кудашов побил рекорд Знарка и стал самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в игре с «Амуром» одержал свою 177-ю победу с командой.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в игре с «Амуром» одержал свою 177-ю победу с командой.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Кудашов стал самым побеждающим тренером «Динамо» в лиге, побив рекорд Олега Знарка (176). Кудашов работает в «Динамо» с 2021 года.

«Динамо» набрало семь очков и занимает шестую строчку в таблице Западной конференции. В следующем матче бело-голубые сыграют дома с «Шанхайскими Драконами» 24 сентября.

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.