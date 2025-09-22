Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
23.09
Адмирал
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.49
X
4.30
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Динамо М
3
П1
X
П2

Одна шайба в овертайме решила исход матча «Барыса» в КХЛ

Столичный «Барыс» уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча состоялась в Минске. В основное время матча заброшенных шайб не было. Определение победителя произошло в овертайме. Победную шайбу на 64-й минуте забросил динамовец Сэм Энес.

Таким образом, «Барыс» потерпел третье поражение подряд в этой выездной серии. Ранее астанчане уступили магнитогорскому «Металлургу» (5:1) и «Северстали» (3:2).

В следующем матче «Барыс» сыграет в Астане с «Ак Барсом».

Динамо Мн
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
22.09.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Михаил Кравец
Вратари
Закари Фукале
Андрей Шутов
1-й период
11:39
Кристиан Хенкель
19:05
Ансар Шайхмедденов
2-й период
29:47
Николас Мелош
35:42
Эмиль Галимов
39:18
Райлли Уолш
3-й период
54:31
Эмиль Галимов
59:47
Иан Маккошен
Овертайм
63:06
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Джош Брук)
Статистика
Динамо Мн
Барыс
Штрафное время
4
28
Игра в большинстве
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит