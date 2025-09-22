Одна шайба в овертайме решила исход матча «Барыса» в КХЛ

Встреча состоялась в Минске. В основное время матча заброшенных шайб не было. Определение победителя произошло в овертайме. Победную шайбу на 64-й минуте забросил динамовец Сэм Энес.
Таким образом, «Барыс» потерпел третье поражение подряд в этой выездной серии. Ранее астанчане уступили магнитогорскому «Металлургу» (5:1) и «Северстали» (3:2).
В следующем матче «Барыс» сыграет в Астане с «Ак Барсом».
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
22.09.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Михаил Кравец
Вратари
Закари Фукале
Андрей Шутов
1-й период
11:39
Кристиан Хенкель
19:05
Ансар Шайхмедденов
2-й период
29:47
Николас Мелош
35:42
Эмиль Галимов
39:18
Райлли Уолш
3-й период
54:31
Эмиль Галимов
59:47
Иан Маккошен
Овертайм
63:06
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Джош Брук)
Статистика
Динамо Мн
Барыс
Штрафное время
4
28
Игра в большинстве
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит