«Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне, проиграв «Шанхайским Драконам» в овертайме

Победу в овертайме одержали хоккеисты китайского клуба со счётом 1:0.
В основное время счёт открыт не был. В овертайме победную шайбу на свой счёт записал нападающий «драконов» Ник Меркли.
«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли шесть матчей, в которых набрали семь очков, и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 13 очками после семи встреч располагается на первой строчке Запада.
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
22.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 8320 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Алексей Исаков
Вратари
Патрик Рибар
Денис Костин
1-й период
01:00
Егор Виноградов
08:47
Ник Меркли
08:47
Михаил Науменков
11:38
Егор Чезганов
13:52
Командный штраф
19:03
Уилл Райлли
19:03
Егор Соколов
2-й период
30:36
Сергей Гончарук
33:37
Командный штраф
3-й период
54:04
Джозеф Душак
54:04
Сергей Гончарук
Овертайм
62:05
Кирилл Воронин
63:09
Ник Меркли
(Борна Рендулич, Райан Спунер)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Торпедо
Штрафное время
10
14
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит