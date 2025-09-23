Нападающий «Барыса» Галимов и защитник «Сочи» Березин дисквалифицированы на один матч

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Барыса” Эмиля Галимова по п.1.30. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.