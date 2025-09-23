ЦСКА прервал серию из трех поражений в КХЛ

Московский ЦСКА обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Олег Майстренко (3-я минута), Кирилл Долженков (10), Павел Карнаухов (28), Денис Гурьянов (47) и Ретт Гарднер (59). У проигравших отличились Степан Старков (12, 51), Александр Дарьин (26) и Кайл Олсон (53).
ЦСКА, который прервал серию из трех поражений, набрал девять очков в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с восемью очками в семи играх расположился на шестой строчке на Востоке.
В следующем матче ЦСКА 25 сентября в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», «Адмирал» 29 сентября на выезде сыграет с астанинским «Барысом».
Леонид Тамбиев
Игорь Никитин
Адам Хуска
(00:00-50:01)
Дмитрий Гамзин
Адам Хуска
(50:29-58:36)
Адам Хуска
(58:43-58:54)
02:23
Олег Майстренко
(Джереми Рой, Никита Охотюк)
05:42
Тахир Мингачев
08:03
Александр Дарьин
09:53
Кирилл Долженков
(Никита Охотюк, Джереми Рой)
11:22
Степан Старков
(Павел Шэн, Семен Ручкин)
12:48
Никита Охотюк
25:07
Александр Дарьин
(Либор Шулак)
27:55
Павел Карнаухов
(Владислав Еременко, Николай Коваленко)
46:21
Тахир Мингачев
(Прохор Полтапов)
49:35
Никита Охотюк
50:29
Степан Старков
(Александр Дарьин, Даниил Гутик)
52:30
Кайл Олсон
(Семен Ручкин, Александр Дарьин)
54:29
Павел Карнаухов
56:58
Александр Дарьин
58:06
Ретт Гарднер
(Прохор Полтапов, Даниэль Спронг)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Дмитрий Морозов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит