«Ак Барс» Гатиятулина — команда новой эпохи. Но этот союз не будет счастливым

Однообразная и несменяемая тактика приводит к тому, что игроки быстро устают от тренерского штаба. А напрямую связанное с этим отсутствие результата приводит к тому, что хоккеисты банально перестают верить в тренера. И как бы не пенял Гатиятулин на отсутствие фарта, в одном он был абсолютно прав, когда после 1:6 от «Авангарда» заявил, что соперники наказывают «Ак Барс» за каждую ошибку. В том-то и дело, что наказывают! Потому что ошибок сзади у казанцев чересчур много. Наказывают за абсолютно излишний крен в сторону нападения. И сколько ни говори про Бердина и Билялова, однако защита «Ак Барса» из рук вон плохо помогает своим вратарям, регулярно допуская те же выходы один на один.