Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
1
:
Авангард
2
Все коэффициенты
П1
8.75
X
3.70
П2
1.62
Хоккей. КХЛ
24.09
Сибирь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
24.09
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
24.09
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.59
X
5.20
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

«Спартак» проиграл лидеру КХЛ в овертайме

Встреча против «Металлурга» завершилась со счетом 2:3. Магнитогорский клуб выиграл пятый матч подряд.

Источник: Соцсети

Московский «Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:3 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Федоров (33-я минута), Андрей Козлов (53) и Дмитрий Силантьев (62). У проигравших дубль сделал Александр Беляев (6, 56).

«Металлург», который выиграл пятый матч подряд, набрал 14 очков в восьми встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Спартак» с девятью очками в восьми играх расположился на пятой строчке на Западе.

В следующем матче «Спартак» 28 сентября примет «Шанхай Дрэгонс», «Металлург» днем ранее дома встретится с казанским «Ак Барсом».

Металлург Мг
3:2
0:1, 1:0, 1:1
ОТ
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
23.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6876 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Алексей Жамнов
Вратари
Александр Смолин
(00:00-61:08)
Артем Загидулин
(00:00-61:08)
1-й период
05:39
Александр Беляев
(Егор Филин)
06:34
Михаил Мальцев
2-й период
32:39
Михаил Федоров
(Андрей Козлов, Даниил Вовченко)
33:49
Никита Коротков
33:49
Александр Беляев
3-й период
47:52
Андрей Козлов
(Михаил Федоров, Алексей Маклюков)
55:42
Александр Беляев
(Егор Филин, Никита Ефремов)
Овертайм
61:18
Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Владимир Ткачев)
Статистика
Металлург Мг
Спартак
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит