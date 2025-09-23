«Спартак» проиграл лидеру КХЛ в овертайме

«Металлург», который выиграл пятый матч подряд, набрал 14 очков в восьми встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Спартак» с девятью очками в восьми играх расположился на пятой строчке на Западе.