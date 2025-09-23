«Спартак» проиграл лидеру КХЛ в овертайме

Московский «Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:3 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Михаил Федоров (33-я минута), Андрей Козлов (53) и Дмитрий Силантьев (62). У проигравших дубль сделал Александр Беляев (6, 56).
«Металлург», который выиграл пятый матч подряд, набрал 14 очков в восьми встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. «Спартак» с девятью очками в восьми играх расположился на пятой строчке на Западе.
В следующем матче «Спартак» 28 сентября примет «Шанхай Дрэгонс», «Металлург» днем ранее дома встретится с казанским «Ак Барсом».
Андрей Разин
Алексей Жамнов
Александр Смолин
(00:00-61:08)
Артем Загидулин
(00:00-61:08)
05:39
Александр Беляев
(Егор Филин)
06:34
Михаил Мальцев
32:39
Михаил Федоров
(Андрей Козлов, Даниил Вовченко)
33:49
Никита Коротков
33:49
Александр Беляев
47:52
Андрей Козлов
(Михаил Федоров, Алексей Маклюков)
55:42
Александр Беляев
(Егор Филин, Никита Ефремов)
61:18
Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Владимир Ткачев)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
