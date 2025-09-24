«Авангард» обыграл СКА, одержав шестую победу подряд в КХЛ

Омский «Авангард» обыграл петербургский СКА со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Эндрю Потуральски (2-я минута), Василий Пономарев (15), Семен Чистяков (59) и Иван Игумнов (60). У проигравших отличились Бреннан Менелл (27) и Матвей Короткий (48).
«Авангард» выиграл шестой матч подряд, у СКА прервалась четырехматчевая победная серия.
Омский клуб набрал 12 очков в семи матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с девятью очками в семи играх расположился на четвертой строчке на Западе.
В следующем матче «Авангард» 25 сентября в гостях сыграет с челябинским «Трактором», СКА двумя днями поздне на выезде встретится с «Сочи».
Игорь Ларионов
Ги Буше
Егор Заврагин
(00:00-59:04)
Никита Серебряков
Егор Заврагин
(c 59:55)
01:32
Эндрю Потуральски
(Марсель Ибрагимов, Максим Лажуа)
13:02
Игорь Ларионов
14:44
Василий Пономарев
(Семен Чистяков, Александр Волков)
26:13
Бреннан Менелл
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
30:13
Командный штраф
32:41
Артем Блажиевский
38:09
Артем Блажиевский
45:04
Александр Волков
47:34
Матвей Короткий
(Сергей Сапего, Валентин Зыков)
55:15
Семен Чистяков
58:43
Семен Чистяков
(Джованни Фьоре, Николай Прохоркин)
59:55
Иван Игумнов
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит