«Авангард» обыграл СКА, одержав шестую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2, две шайбы омичи забросили в концовке.

Источник: Соцсети

Омский «Авангард» обыграл петербургский СКА со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Эндрю Потуральски (2-я минута), Василий Пономарев (15), Семен Чистяков (59) и Иван Игумнов (60). У проигравших отличились Бреннан Менелл (27) и Матвей Короткий (48).

«Авангард» выиграл шестой матч подряд, у СКА прервалась четырехматчевая победная серия.

Омский клуб набрал 12 очков в семи матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с девятью очками в семи играх расположился на четвертой строчке на Западе.

В следующем матче «Авангард» 25 сентября в гостях сыграет с челябинским «Трактором», СКА двумя днями поздне на выезде встретится с «Сочи».

СКА
2:4
0:2, 1:0, 1:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
23.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12114 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Ги Буше
Вратари
Егор Заврагин
(00:00-59:04)
Никита Серебряков
Егор Заврагин
(c 59:55)
1-й период
01:32
Эндрю Потуральски
(Марсель Ибрагимов, Максим Лажуа)
13:02
Игорь Ларионов
14:44
Василий Пономарев
(Семен Чистяков, Александр Волков)
2-й период
26:13
Бреннан Менелл
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
30:13
Командный штраф
32:41
Артем Блажиевский
38:09
Артем Блажиевский
3-й период
45:04
Александр Волков
47:34
Матвей Короткий
(Сергей Сапего, Валентин Зыков)
55:15
Семен Чистяков
58:43
Семен Чистяков
(Джованни Фьоре, Николай Прохоркин)
59:55
Иван Игумнов
Статистика
СКА
Авангард
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит